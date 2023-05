Frana nel Potentino, chiuso un tratto della strada statale 92

(ANSA) - POTENZA, 02 MAG - "A causa di uno smottamento che ha coinvolto il piano viabile", l'Anas ha disposto la chiusura provvisoria "di un tratto in corrispondenza del km 61,750 all'altezza della località Corleto Perticara (Potenza)" della strada statale 92 "Dell'Appennino Meridionale".

Nel comunicato diffuso dall'Anas è specificato che sono state decise "uscite obbligatorie in direzione Potenza al km 69+950 ed in direzione ss 481 al km 59+650. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione dell'evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile"

Successivamente l'Anas ha comunicato che sono state "ultimate le prime operazioni di sgombero del materiale e di pulizia del piano viabile; attivo il senso unico alternato regolato da personale su strada. Le attività di Anas proseguiranno allo scopo di ripristinare la regolare circolazione già a partire da questo pomeriggio".

