Medico ucciso in Basilicata, fermato un uomo

(ANSA) - POTENZA, 28 APR - Un uomo è stato fermato dai Carabinieri, su ordine della Procura della Repubblica di Potenza, perché ritenuto responsabile dell'omicidio di Lorenzo Pucillo, medico sociale del Picerno (quadra della serie C), avvenuto il 21 marzo scorso nelle campagne di Pescopagano, in provincia di Potenza. L'omicidio è avvenuto dopo "pregressi litigi per ragioni di vicinato". (ANSA).