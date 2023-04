La Basilicata a Bari al villaggio della Coldiretti

(ANSA) - POTENZA, 28 APR - "Anche la Basilicata parteciperà da domani, 29 aprile, al villaggio contadino realizzato dalla Coldiretti a Bari per toccare con mano la centralità e i primati dell'agricoltura italiana e vivere un giorno tra le aziende agricole ed i loro prodotti, a tavola con gli agrichef, in sella agli asini e tra gli altri animali, nella fattoria didattica e nell' agriasilo dove i bambini possono imparare a impastare il pane o a fare l'orto #stocoicontadini". Lo ha reso noto l'ufficio stampa dell'organizzazione di categoria lucana.

"Fino a lunedì - è scritto nel comunicato - sul lungomare Imperatore Augusto sarà possibile visitare e conoscere la biodiversità e la sostenibilità dell'agricoltura italiana, il modello basato sulla distintività e la qualità del made in Italy agroalimentare, lo spirito imprenditoriale dei giovani agricoltori e le frontiere dell'innovazione. Per i tre giorni di manifestazione si alterneranno esponenti istituzionali e rappresentanti della società civile per discutere sui temi della crisi energetica, del cambiamento climatico, dell'alimentazione e dei rischi connessi all'affermarsi di modelli di consumo omologanti, a partire dall'arrivo sulle tavole del cibo sintetico a minacciare la salute dei cittadini e la sopravvivenza stessa del Made in Italy agroalimentare". (ANSA).