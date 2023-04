Scuola: a Matera dal 10/5 tornano lezioni in piazza degli Olmi

(ANSA) - MATERA, 27 APR - Il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, ha consegnato oggi le chiavi dell'edificio scolastico di piazza degli Olmi alla dirigente Magda Berloco, a seguito del completamento dei lavori di riqualificazione dell'impianto termico, per un importo complessivo di 110.000 euro. Gli alunni potranno frequentare le lezioni, "salvo imprevisti", a partire dal 10 maggio prossimo.

''Si chiude così - è scritto in una nota dell'Amministrazione comunale - un intervento tecnico importante e definitivo sull'impianto termico ed alcuni locali della scuola, che fa parte dell'Istituto comprensivo 'Donato Bramante', dove il 24 novembre scorso era stato necessario interrompere le lezioni per l'inadeguatezza formale e tecnica di impianti termici, sui quali non si faceva una corretta manutenzione dal 1989, opere murarie interne, porte e quadri elettrici''. (ANSA).