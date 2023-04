Nessun taglio ai corsi dell'Unibas a Matera

(ANSA) - POTENZA, 22 APR - "Non ci sarà alcun taglio ai corsi universitari dell'Università della Basilicata attivi a Matera": a "garantirlo" è stato il rettore dell'Ateneo, Ignazio Mancini, in un incontro con il sindaco, Domenico Bennardi.

La riunione - ha precisato Bennardi - è stata chiesta a Mancini "per fare il punto sul futuro dell'ateneo nella città dei Sassi, per ragionare sul rafforzamento dell'Unibas a Matera e chiedere rassicurazioni sul mantenimento di dipartimenti e corsi. Si è ragionato anche sul rilancio dell'offerta formativa universitaria, adeguandola alle peculiarità culturali e alle potenzialità del territorio materano in termini di turismo, ma anche arricchendo di indirizzi la facoltà di architettura sul piano sociale e delle rigenerazioni urbane. Il sindaco e Nicoletti hanno chiesto, quindi, nuovi corsi e master".

Bennardi ha annunciato anche un incontro "con i vertici dell'università e la Regione, proprio per sollecitare il completamento della Casa dello studente. Con il magnifico rettore abbiamo parlato anche del Centro universitario sportivo, offrendo la nostra collaborazione nel rendere disponibili gli impianti sportivi comunali, attraverso convenzioni ad hoc per gli studenti Unibas". (ANSA).