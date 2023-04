Lavoro: via a formazione e riqualificazione per 6.889 lucani

(ANSA) - POTENZA, 21 APR - "Un passo in avanti fondamentale per opportunità di reinserimento nel mondo del lavoro": lo ha detto stamani, a Potenza, l'assessore regionale alla formazione, Alessandro Galella, nell'annunciare i numeri e le caratteristiche del progetto "Garanzia Occupabilità Lavoratori".

"Dalla settimana prossima - ha spiegato - 6.889 persone potranno scegliersi un corso formativo e uno di reinserimento attraverso la piattaforma digitale cliclavorobasilicata, gestita dalla società Ett, e decidere come proporsi". Si tratta di lavoratori che sono stati già censiti dai centri per l'impiego e che potranno partecipare a "tre sportelli".

"Il primo è per il reinserimento lavorativo - ha spiegato Galella - e coinvolge 2.428 persone, il secondo per l'aggiornamento formativo che vede coinvolte 1.933 lavoratori, il terzo di riqualificazione per 2.356. In aggiunta abbiamo previsto un'ulteriore possibilità per chi ha difficoltà, in totale 172 persone". In totale, la Regione ha messo a disposizione degli enti formatori che hanno presentato i progetti, per un totale di 268 dei quali 43 per la formazione breve, 166 per la riqualificazione e 59 per le competenze digitali, oltre sei milioni di euro suddivisi in 635 mila per il primo sportello, due milioni per il secondo e 3,7 milioni per il terzo.

"E' il nostro più importante strumento - ha concluso Galella - per ridurre quell'immensa platea di lavoratori in difficoltà, oltre 18 mila persone tra reddito di cittadinanza, forestazione, reddito minimo e altre forme di sussidio, che potrebbero essere disponibili per rientrare o offrirsi nel mondo del lavoro".

