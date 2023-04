Padre e figlia trovati morti in casa, indagini a Potenza

(ANSA) - POTENZA, 20 APR - Un anziano, di 92 anni, e la figlia, di 62, sono stati trovati morti stamani in un appartamento in via Zara, a Potenza. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri per accertare quando sono avvenuti i due decessi e le cause.

Secondo quanto si è appreso, i due uscivano pochissimo di casa. I cadaveri sono stati scoperti dopo che un famigliare aveva lanciato l'allarme perché da ore non riusciva a mettersi in contatto con i due. (ANSA).