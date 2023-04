Ha 80 grammi di marijuana, arrestato a Metaponto

(ANSA) - MATERA, 20 APR - Trovato in possesso di 80 grammi di marijuana, a Metaponto di Bernalda (Matera), un giovane di 29 anni, originario del Gambia e "irregolare sul territorio nazionale", è stato arrestato dai Carabinieri e posto ai domiciliari in una struttura d'accoglienza.

In un comunicato diffuso dal Comando provinciale di Matera dell'Arma, è poi evidenziato che dopo l'udienza di convalida dell'arresto l'uomo è stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. (ANSA).