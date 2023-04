Galella: "La crisi dell'auto può essere un'opportunità"

(ANSA) - POTENZA, 20 APR - "Abbiamo la possibilità di trasformare questa grande crisi in un'opportunità, che consenta di scongiurare circa duemila licenziamenti e riposizionare le aziende sul mercato": lo ha detto ai giornalisti, stamani a Potenza, l'assessore regionale della Basilicata alle attività produttive, Alessandro Galella, nell'approfondire i temi del decreto governativo, firmato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, di assegnazione dell'area di crisi complessa, al territorio dei "Sistemi Locali del Lavoro" di Melfi (Potenza) e Potenza.

"E' la prima volta che un provvedimento del genere - ha spiegato - viene assegnato a un'intera filiera, quella dell'auto, e non esclusivamente a un'area industriale. In Basilicata il settore automotive coinvolge 35 imprese e tremila addetti nell'indotto, che non è circoscritto alla sola area di Melfi, oltre ai settemila lavoratori di Stellantis. Ora inizia una fase importantissima in cui la Regione definirà il 'Piano strategico di riconversione del settore auto'", che sarà frutto delle interlocuzioni con parti sociali, datoriali, imprese, Invitalia, Mise e Mase. (ANSA).