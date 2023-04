Gemmato: "Il Governo sostiene il sistema sanitario nazionale"

(ANSA) - MATERA, 14 APR - "Il Governo è impegnato a sostenere il sistema sanitario nazionale, con le opportunità del Piano nazionale di ripresa e resilienza e con risorse per soddisfare la domanda dei cittadini". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, che oggi è intervenuto a Matera al ''Forum Apulo-Lucano di Sanità pubblica'', incentrato sul tema ''Lo scenario della sanità pubblica lucana''.

''In bilancio - ha aggiunto Gemmato - ci sono 2,150 miliardi di euro in più al fondo Sanitario nazionale, l'anno prossimo 2,3 miliardi e nel 2025 altri 2,6 miliardi. Sono sette miliardi e 50 milioni in più per la sanità pubblica che contiamo di riformare e rafforzare, consci del fatto che è la vera emergenza del nostro Paese e del nostro Governo, alla quale stiamo rispondendo in maniera adeguata" (ANSA).