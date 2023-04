Un documento dei sindacati per inserire ex Rmi e Tis

(ANSA) - POTENZA, 12 APR - La proposta per un percorso di inserimento socio lavorativo per la platea dei lavoratori ex Tirocini di inclusione sociale (Tsi) e ex Reddito minimo di inserimento (Rmi), composta da 1.869 persone che chiedono la stabilizzazione e il riconoscimento dei diritti minimi, è stata presentata stamani, a Potenza, dai segretari regionali di Cgil, Fernando Mega, Cisl, Vincenzo Cavallo, e Uil, Vincenzo Tortorelli.

I sindacati - è stato spiegato - hanno individuato una serie di attività abilitanti che passano dalla presa in carico dei lavoratori da parte dei Centri per l'Impiego, alla istituzione di una cabina di regia comunale, alla definizione di avvisi regionali attraverso i fondi strutturali europei 14-20, alla stabilizzazione di tirocinanti singoli nei piccoli comuni, fino all' accompagnamento per chi è in età pensionabile.

"Fondamentale è il coinvolgimento di Regione, Comuni e Province - hanno aggiunto - e le risorse ci sono per tentare varie strade: dalla presa in carico personalizzata alla definizione di masterplan comunali o di unione di ambiti". (ANSA).