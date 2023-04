Lavoro: in Basilicata sta tornando un clima di fiducia

(ANSA) - POTENZA, 12 APR - In Basilicata "sul mercato del lavoro lucano sembra stia tornando un clima di fiducia, dopo le varie crisi che hanno attraversato lo scenario globale e locale": è una delle considerazioni che emergono dall'analisi del bollettino mensile di Excelsior Informa, redatto da Anpal (Agenzia nazionale per le politiche Attive del Lavoro) e dalle Camere di commercio su indicazioni delle imprese.

In particolare, in un comunicato diffuso dalla Camera di Commercio lucana, è sottolineato che "ad aprile in Basilicata saranno programmate circa 2.960 entrate, 450 in più rispetto a quelle di un anno fa" e che "tra aprile e giugno saranno 12 mila, quasi duemila in più dell'analogo trimestre 2022".

"Nel 22% dei casi - è scritto nella nota - le entrate previste saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel 78% saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita); si concentreranno per il 66% nel settore dei servizi e per l'82% nelle imprese con meno di 50 dipendenti.

L'11% delle entrate previste sarà destinato a personale laureato; il 13% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici; per il 30% interesseranno giovani con meno di 30 anni e per una quota pari al 17% le imprese prevedono di assumere personale immigrato". (ANSA).