Giro d'Italia: Regione anticipa i fondi per sistemare strade

(ANSA) - POTENZA, 07 APR - La Regione Basilicata ha anticipato alla Provincia di Potenza fondi per due milioni di euro per sistemare le strade interessate dal passaggio della terza e della quarta tappa del Giro d'Italia, l'8 e il 9 maggio prossimo.

Lo ha reso noto l'assessore alle infrastrutture, Donatella Merra, sottolineando "gli interventi sono già in corso e saranno conclusi rapidamente". I Comuni interessati al passaggio della carovana sono "Atella, Barile, Bella, Castelgrande, Filiano, Melfi, Muro Lucano, Rionero, Pescopagano, Rapolla, Ripacandida, San Fele, Venosa. Ci faremo trovare come sempre pronti anche per questa edizione del Giro d'Italia che toccherà luoghi tra i più suggestivi della nostra terra, dalle montagne del Vulture ai Laghi di Monticchio, solo per citarne alcuni che rappresentano altrettanti poli attrattori del turismo lucano. Il rilancio turistico della Basilicata - ha concluso Merra - passa anche da queste importantissime occasioni di rilevanza nazionale e internazionale che ci consentono di dare lustro ai nostri eccezionali paesaggi e panorami emozionanti". (ANSA).