Covid: in Basilicata 75 nuovi positivi e altre due vittime

(ANSA) - POTENZA, 07 APR - Sono 75 i nuovi positivi registrati in Basilicata dal 31 marzo a ieri, quando sono avvenuti altri due decessi per il covid: i dati sono contenuti nel bollettino della task force regionale. Le vittime sono due donne con un'età media di 83 anni.

In isolamento domiciliare si trovano 8.052 persone, in aumento rispetto alle 8.012 della settimana precedente. In totale, i residenti vittime del covid sono state 984. Negli ospedale di Potenza e di Matera sono ricoverate 13 persone: nessuna è in terapia intensiva. (ANSA).