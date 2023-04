Turismo: Basilicata si fa pubblicità in 13 grandi stazioni

(ANSA) - POTENZA, 06 APR - Si concluderà il giorno di Pasqua la campagna pubblicitaria in 13 grandi stazioni ferroviarie italiane dedicata alla Basilicata, cominciata lunedì scorso per iniziativa dell'Apt lucana.

Nelle stazioni di città come Roma, Milano, Genova e Firenze viene proiettata un'immagine "dedicata ai riti arborei e alla Basilicata dei parchi". Secondo il direttore generale dell'Apt, Antonio Nicoletti, "la campagna promozionale ci consente di intercettare l'attenzione di milioni di viaggiatori". Infatti, la campagna dedicata al carnevale che si festeggia in Basilicata in diversi centri, nella stazione centrale di Milano ha "incontrato" 7,2 milioni di visite, considerate le 257,9 mila presenze in media registrate ogni giorno nella struttura.

