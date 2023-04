Musica: Checco Zalone aprirà a Matera "Oversound festival"

(ANSA) - MATERA, 06 APR - Sarà Checco Zalone, con lo spettacolo ''Amore+Iva'', in programma a Matera il 22 e 23 giugno, sul piazzale del castello Tramontano, ad aprire la stagione di teatro e concerti dell'"Oversound music festival".

Lo hanno reso noto stamani ai giornalisti Angelo Calculli, direttore artistico della società organizzatrive, il sindaco, Domenico Bennardi, e l'assessore alla cultura, Tiziana D'Oppido.

Nel cartellone vi sono, al momento altre undici date da luglio ad agosto che prevedono l'esibizione di cantanti italiani e stranieri di diversi generi e stagioni musicali. Gli organizzatori, di concerto con l'amministrazione comunale, stanno lavorando anche ad altre date per una programmazione di eventi da settembre a fine anno. La prevendita dei biglietti è già in corso sui portali on line dedicati. Gran parte degli spettacoli, come i concerti, prevede posti in piedi per una capienza massima compresa fino a quattromila. Gli eventi teatrali, come quelli con il comico Checco Zalone, posti a sedere per una capienza di 2.800 persone. (ANSA).