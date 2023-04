Centenario Scotellaro: "percorso espositivo" dal 21 aprile

(ANSA) - MATERA, 06 APR - "Un percorso espositivo e performativo" sarà inaugurato a Matera il 21 aprile prossimo, nell'ex ospedale San Rocco, per "leggere in modo innovativo l'opera e la personalità" di Rocco Scotellaro, a cento anni dalla nascita e a 70 dalla morte (1923-1953). Lo ha annunciato il Museo nazionale di Matera, che ha promosso l'iniziativa, aperta al pubblico fino al 5 giugno.

Il percorso sarà allestito nella chiesa del Cristo Flagellato, parte dell'ex ospedale San Rocco, "un luogo emblematico della biografia di Scotellaro, in quanto un tempo sede del carcere dove egli fu ingiustamente detenuto per 45 giorni nel 1950". La figura di Scotellaro sarà "raccontata" da materiali provenienti da diversi archivi, oggetti d'arte, lettere e cartoline, fotografie, un documentario, "arricchiti da una serie di proposte artistiche legate ai linguaggi del contemporaneo". (ANSA).