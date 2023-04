Giro: 15 Comuni potentini coinvolti dal passaggio dei corridori

(ANSA) - POTENZA, 05 APR - Saranno 15 i comuni della provincia di Potenza coinvolti dal passaggio della edizione 2023 del Giro d'Italia: per questa ragione il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha convocato il comitato per l'ordine e della sicurezza pubblica "giocando d'anticipo, grazie all'esperienza dello scorso anno, quando il Giro arrivò a Potenza".

"I sopralluoghi sulle strade sono stati già effettuati - ha detto Campanaro - c'è ancora qualche intervento da porre in essere. Poi definiremo bene le misure di ordine pubblico per far vivere in massima sicurezza questo importantissimo evento". "Il modello messo a punto lo scorso anno sul capoluogo - ha aggiunto - sarà adattato a questi due giorni. Ci sono attraversamenti che richiamano anche quelli dello scorso anno, per cui le attenzioni saranno quelle di allora".

Nel dettaglio, il giorno 8 maggio, nella terza tappa del Giro, che condurrà i corridori da Vasto (Chieti) a Melfi (Potenza), per 216 chilometri, il territorio lucano sarà toccato nell'area settentrionale della regione a Melfi, al valico dei laghi di Monticchio di Rionero, nella stessa Rionero, a Barile e Rapolla. Il giorno dopo, con la tappa da Venosa a Lago Laceno di 175 km, la carovana rosa coinvolgerà Ripacandida, Scalera, Filiano, Atella, San Fele, Bella, Muro Lucano, Castelgrande e Pescopagano.

"Sarà un importante biglietto di presentazione per la provincia, per la storia e le bellezze naturali, ma anche per presentarci al meglio dal punto di vista della sicurezza", ha concluso Campanaro. (ANSA).