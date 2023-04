Formazione: per 50 lucani opportunità in digitalizzazione

(ANSA) - POTENZA, 04 APR - Cinquanta lucani diplomati e laureati, tra i 18 e i 35 anni, potranno avere accesso a un percorso formativo, 35 di essi accederanno al tirocinio in aziende: sono alcune delle caratteristiche del progetto "Basilicata Academy-Sviluppo Basilicata-Hspi", che è stato presentato stamani, a Potenza, dall'assessore regionale allo sviluppo economico, Alessandro Galella, e dall'amministratore unico di Sviluppo Basilicata, Gabriella Megale, con Sebastiano Manno, Ceo della società Hspi, leader in Italia nei processi di digitalizzazione.

L'ambito di formazione è quello dei servizi di business consulting, It Governance, digital innovation: i candidati saranno inseriti in un percorso formativo nei settori della sanità, attività produttive e turismo e in generale alla digitalizzazione di amministrazioni pubbliche e locali. La formazione potrà prevedere anche il conseguimento di certificazioni riconosciute a livello internazionale e l'apprendimento continuo.

"Le selezioni, che potranno inviarsi alla mail academy@hspi.it, si apriranno il 5 aprile fino al 28 aprile; l'8 maggio inizierà la formazione della durata di un mese e terminerà il giorno 9 giugno, quando si faranno le valutazioni e chi supererà il periodo formativo potrà accedera a stage fino al 31 dicembre", ha spiegato Manno.

"E' il terzo step della Basilicata Academy, voluta da Sviluppo Basilicata - ha detto Megale - al fine di creare una formazione professionalizzante a beneficio di giovani lucani in un percorso di partnership con l'Università della Basilicata ed è a totale costo zero per la Regione".

L'assessore Galella ha spiegato che la "strategia della Regione - è quella di inserirsi nel percorso di ricerca delle grandi aziende, in quei settori in cui c'è maggiore difficoltà a reperire risorse umane qualificate. E quello della digitalizzazione è sicuramente uno sui quali puntare". (ANSA).