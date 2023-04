Banche: in Basilicata dal 2017 sportelli in calo del 24%

(ANSA) - POTENZA, 04 APR - In Basilicata sono attivi 172 sportelli bancari (con una riduzione del 24 per cento rispetto al 2017, quando erano 226) e gli addetti sono 962 (meno 15 per cento rispetto al 2017, quando erano 1.132): lo ha reso noto la Fisac-Cgil, citando dati della Banca d'Italia, definiti "impietosi" dal sindacato.

Nel ricordare di essere stata "profetica nell'affermare nei mesi addietro che ai grandi gruppi bancari non interessa più né il centro-sud né la Basilicata e che al tempo gli stessi gruppi, dopo aver incorporato le banche locali, avrebbero progressivamente abbandonato il territorio", la Fisac ha sottolineato che "il disimpegno dei grandi gruppi bancari in regione è avvenuto, e continua ad avvenire, nella più totale indifferenza della politica locale. Sarebbe ora, per quanto tardivo, che arrivasse finalmente un reale interessamento al territorio da parte della politica locale, che si convocasse subito una conferenza regionale sul credito e che si lanci subito un segnale che non sia solo uno slogan elettorale. Non accetteremo una visione distorta del mercato nata e alimentata con la complicità di una classe politica che pure avrebbe l'obbligo, previsto nella Costituzione, di vigilare sul credito e sul risparmio". (ANSA).