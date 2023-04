Acqua: Bardi, vicino un incontro con Fitto ed Emiliano

(ANSA) - POTENZA, 04 APR - "Stiamo lavorando con Aql perché anche l'acqua deve essere valorizzata: la settimana prossima dopo tanti anni avremo un incontro con il ministro Fitto ed il presidente della Regione Puglia, Emiliano": lo ha annunciato il presidente della Regione, Vito Bardi.

"Siamo creditori nei confronti della Puglia e abbiamo bisogno che ci vengano restituiti i milioni di euro che appartengono alla comunità lucana, e infine stiamo lavorando per intervenire sulle perdite".

Bardi, che ha partecipato ad un convegno svoltosi a Lagopesole di Avigliano (Potenza), ha ricordato che "il bonus gas è stato raggiunto con sacrificio e impegno. Oggi è facile parlare di bolletta azzerata, ma trattare con le compagnie petrolifere non è stato certamente agevole. Il risultato raggiunto, ad oggi, per tutta la comunità è straordinario. Non ci siamo fermati, e per chi non è servito dalla metanizzazione - ha aggiunto il presidente della Regione, secondo quanto reso noto dall'ufficio stampa della Regione - è stato predisposto il contributo a fondo perduto per istallare impianti da fonti rinnovabili a servizio delle unità abitative non allacciate al metano. Andiamo nella direzione della transizione ecologica e ritengo sia fondamentale". (ANSA).