Cinema: a Matera chiesto più coinvolgimento della Lfc

(ANSA) - MATERA, 03 APR - "Un maggiore protagonismo della Lucana Film commission" e la necessità di "alcune modifiche" al regolamento comunale, che risale al 2019, "che disciplina le autorizzazioni alle riprese cinematografiche". Sono le due indicazioni emerse oggi, a Matera, in un incontro fra l'amministrazione comunale e le associazioni di categoria e degli operatori turistici "sul tema delle produzioni cinematografiche nella città dei Sassi".

Alla riunione hanno partecipato il sindaco, Domenico Bennardi, e l'assessore al cinema, Tiziana D'Oppido. In una nota, il Comune ha sottolineato "la necessità di tutelare la reputazione e l'immagine della città e dei Sassi nel panorama internazionale". In riferimento alle "auspicabili modifiche" al regolamento del 2019, dalla riunione è emersa l'indicazione di "limitare il più possibile le riprese in periodi di maggiore afflusso turistico, affinché l'ingombro e le esigenze delle troupe non si scontrino con le necessità professionali di chi nei Sassi fa impresa, ricettività e ristorazione". Inoltre, è stata sottolineata la necessità di "una maggiore presenza su Matera" della Lfc, "magari dopo un incontro operativo con l'amministrazione comunale per supportarci - è stato detto - nella gestione delle produzioni cinematografiche". (ANSA).