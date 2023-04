Vinitaly: 17 aziende lucane promuoveranno il territorio

(ANSA) - POTENZA, 01 APR - Sarà presente anche una collettiva lucana, con 17 aziende, alla edizione numero 55 di Vinitaly a Verona, da domani al 5 aprile: lo ha reso noto l'ufficio stampa della giunta regionale.

All'evento vitivinicolo si promuoverà il territorio della Basilicata Tipica, i vini Dop e Igp lucani, in coerenza con il concept generale con cui è stato disegnato lo spazio che rende omaggio al grande scrittore, poeta e politico di Tricarico (Matera), Rocco Scotellaro, in occasione delle celebrazioni del centenario della sua nascita.

Le aziende partecipano con un cofinanziamento dei costi e sono coordinate dalla Direzione Generale Agricoltura attraverso la apposita struttura di Marketing e Promozione. Tra i vari eventi in programma, domani sarà consegnato il Premio Angelo Betty a un'azienda lucana che si è contraddistinta per aver saputo promuovere e valorizzare la coltura vitivinicola.

"La forza delle aziende vitivinicole - ha commentato il governatore lucano, Vito Bardi - deve essere alimentata da una crescente capacità manageriale e dal miglioramento della produzione dei vini con marchio di qualità, per accrescerne sempre di più il valore commerciale sul mercato". (ANSA).