Spartitraffico ultimato su quattro chilometri Basentana

(ANSA) - MATERA, 01 APR - Un tratto di quattro chilometri della Ss 407 Basentana, nel territorio di Ferrandina (Matera), è stato portato a termine nella giornata di oggi con l'ultimazione della installazione della nuova barriera spartitraffico: lo ha comunicato l'Anas.

L'investimento è stato di circa 3,5 milioni di euro e dopo l'ultimazione della segnaletica in direzione di Potenza (carreggiata nord), è stato rimosso il restringimento di carreggiata realizzato. Nei primi giorni del mese - è scritto in una nota stampa - si procederà a rimuovere la cantierizzazione e a completare l'intervento anche sulla carreggiata sud (in direzione di Metaponto).

Anas ha infine comunicato che "entro il mese di aprile verrà conclusa un'ulteriore attività tra Calciano e Garaguso, per un investimento complessivo di oltre 6 milioni di euro, che ha previsto, oltre all'installazione della nuova barriera spartitraffico, anche l'allargamento della sede stradale".

(ANSA).