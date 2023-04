Rete elettrica Parco Murgia Materana a tutela capovaccaio

(ANSA) - MATERA, 01 APR - "Il Parco della Murgia Materana è l'unico del nostro Paese con le linee elettriche completamente isolate e che evitano la folgorazione dei volatili e in particolare di specie protette": lo ha detto stamani a, Matera, il presidente dell'Ente Parco, Michele Lamacchia, al convegno su ''La lotta all'uso illegale del veleno: un impegno per tutti'', nell'ambito del progetto ''Life Egyptian Vulture'' che ha attivato misure per la conservazione del capovaccaio in Italia e nelle isole Canarie.

Nell'Ente Parco ritorna periodicamente, dopo le migrazione, una coppia di capovaccai delle sette censite tra Calabria, Basilicata e Puglia che partecipano al progetto.

Il programma, avviato nel 2017, e che si concluderà a settembre 2022, ha attivato iniziative tra Italia e Spagna (isole Canarie) per la conservazione e tutela della specie, spesso falcidiata dalla folgorazione delle reti elettriche, avvelenamenti o annegamento.

La misura, che ha potuto contare su un investimento di cinque milioni di euro, ha attivato iniziative di sensibilizzazione per contenere le cause che ostacolano il rientro delle specie e per promuoverne il ripopolamento. Ogni anno vengono liberati nelle aree dedicate alcuni esemplari di capovaccaio, allevati dal centro di recupero animali selvatici di Semproniano (Grosseto), ma finora con risultati contenuti, a causa dei fattori che mettono a rischio il ritorno dei volatili dalle zone sahariane.

Beneficiari del progetto sono il coordinatore E-Distribuzione, le Regioni Puglia e Basilicata, Gobierno de Canarias, Federparchi, Irpa, E- Distribucion e Gesplan. (ANSA).