Artigianato: a Matera in mostra la vetrina europea dei mestieri

Materiali di scarto del settore del mobile imbottito per realizzare elementi di arredo, giornali per modellare manufatti di cartapesta, ma anche materiali grezzi da lavorare come legno, metallo, vetro per realizzare sedute, monili e installazioni: sono alcune delle attrazioni della mostra ''Craft Hub, Investigating craft practices across Europe'', la vetrina delle eccellenze artigiane, che è stata inaugurata oggi a Matera e che toccherà nei prossimi mesi altre città europee.

L'evento è stato realizzato in collaborazione tra Fondazione Matera Basilicata 2019 - Open Design School e Museo Nazionale di Matera, con la partecipazione di Ego Italiano e Made in Carcere.

Nella mostra, allestita nell'ex ospedale San Rocco, sono esposti 45 prodotti artigianali di eccellenza, realizzati sia da artigiani esperti che da giovani creatori, selezionati da una giuria internazionale, con opere di artigianato locale e pezzi . Completano l'allestimento una selezione di prototipi, strumenti e materiali grezzi che illustrano i processi sperimentali avviati nell'ambito di residenze europee, filmati di tutorial, interviste ai creatori e una installazione sonora, che intreccia i suoni degli strumenti del mestiere artigiano.

Il tour espositivo toccherà Germania, Grecia, Portogallo, Irlanda, Galles e Norvegia a ottobre 2003. Gli organizzatori hanno previsto, attraverso una votazione pubblica online, l'assegnazione di un premio di 2.500 euro all'opera giudicata più interessante. Sarà consegnato in occasione del Festival dell'artigianato in programma in Galles nel settembre 2023.

