Vivicittà, Matera si colora di azzurro per autismo e migranti

(ANSA) - MATERA, 31 MAR - Matera si tingerà di azzurro nel solco della solidarietà per la corsa podistica ''Vivicittà'' in programma, tra le altre città d'Italia, domenica 2 aprile su iniziativa della Unione italiana sport per tutti.

Il colore è legato alla concomitanza con la "giornata di consapevolezza sull'autismo e all'impegno per la tutela dei diritti umani", ed il contributo di un euro su ogni quota di iscrizione alla corsa sarà devoluto alla onlus ResQ-People Saving, che si occupa del salvataggio dei migranti in mare.

Lo hanno reso noto ai giornalisti, stamani a Matera, gli organizzatori e i presidenti della Uisp territoriale, Claudia Coronella, di quella regionale, Michele Di Gioia, il sindaco Domenico Bennardi e altri amministratori comunali. La corsa prevede una sezione competitiva di 10 chilometri, denominata "Trofeo città dei Sassi", con partenza alle 9.30 da Piazza San Pietro Caveoso e arrivo in piazza Vittorio Veneto; e una "non competitiva"' di tre chilometri con partenza alle 11.00 da piazza Vittorio Veneto e lungo un percorso cittadino.

Alla manifestazione si sono iscritti anche il sindaco e gli amministratori comunali. La Uisp, di concerto, con l'amministrazione ha annunciato lo svolgimento di altre manifestazioni che coinvolgeranno soprattutto i quartieri, allo scopo di promuovere lo sport di base a tutte le fasce sociali.

(ANSA).