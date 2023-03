La lucana Mastronardi riceve onorificenza dal Capo dello Stato

(ANSA) - MATERA, 31 MAR - "Per aver intrapreso attività di volontariato volte al sostegno dei pazienti oncologici garantendo loro il diritto alle cure necessarie": è questa la motivazione che ha determinato la consegna alla lucana Mirna Bruna Mastronardi dell'onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana. La cerimonia si è svolta nel salone del Quirinale a Roma, alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella.

Mastronardi ha profuso il suo impegno per l'associazione di volontariato, da lei stessa fondata e della quale è vice presidente, "Agata - Volontari contro il cancro" di Marconia di Pisticci (Matera), istituita dopo aver scoperto la sua malattia.

"Un riconoscimento - ha detto Mastronardi - che ripaga delle tante difficoltà riscontrate in questo percorso tortuoso della malattia, della solitudine e di quella voglia di superare ostacoli che a volte sembrano insormontabili, come l'accesso alle cure, la prenotazione di una visita, la strada da tracciare per trovare piccole soluzioni a sostegno di chi vive a stretto contatto con la malattia oncologica. Un riconoscimento che dedico al mondo di Agata, che oggi è una considerevole realtà, fatta di tante mani, tante braccia e tanti cuori. Con un pensiero rivolto a chi oggi non c'è più".

"A nome di tutti gli associati - ha commentato la neo presidente di Agata Volontari contro il cancro, Rosa Gentile - un ringraziamento speciale va a Mirna, che ha saputo creare e portare avanti un progetto di concreta solidarietà che oggi vanta risultati importanti in termini di supporto al malato oncologico". (ANSA).