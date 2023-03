Edilizia scolastica, pubblicata gara per studentato Matera

(ANSA) - POTENZA, 31 MAR - La gara di appalto per i lavori di completamento per il recupero e la ristrutturazione edilizia del secondo padiglione dell'ex Ospedale Civile di Matera, da adibire a residenza per studenti universitari, è stata pubblicata dalla Regione Basilicata: lo ha comunicato l'assessore regionale alle infrastrutture Donatella Merra.

Si tratta di un investimento di 13,7 milioni di euro di cui 10,65 a base d'asta per progettazione ed esecuzione. La nuova casa dello studente di Matera sarà caratterizzata da soluzioni impiantistiche, tecnologiche, di qualità dei materiali ed architettoniche all'avanguardia ed autoprodurrà l'energia necessaria per il suo utilizzo.

"Finalmente daremo - ha detto Merra - una prima concreta risposta all'appello proveniente da tutta la comunità studentesca lucana. Le residenze universitarie sono parte integrante e fondamentale dell'esercizio del diritto allo studio. A breve, saranno lanciati ulteriori investimenti da attuarsi anche a Potenza dove a breve sarà pubblicata una manifestazione d'interesse per l'individuazione di immobili da adibire a residenze universitarie nella città capoluogo".

(ANSA).