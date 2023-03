Pulvirenti, in azienda ospedaliera Matera serve personale

(ANSA) - MATERA, 30 MAR - E' emersa un'azienda "in difficoltà di personale, specialmente nell'area dei dirigenti amministrativi dai dati resi noti, stamani, dal dg dell'Azienda Sanitaria Matera; Sabrina Pulvirenti, ascoltata dalla quarta commissione regionale sulle strategie per il reclutamento del personale.

"Per l'Asm - ha detto - è fondamentale acquisire personale amministrativo. Complessivamente abbiamo stabilizzato 22 persone, quelli messi in ruolo covid sono 47, quindi in totale 69. Di questi dieci Oss, 14 infermieri, tre biologi, un autista ambulanza e tre assistenti sanitari".

In totale, ha fatto sapere Pulvirenti, "nel 2021 l'Asm ha assunto 111 unità a fronte di 126 andati in quiescenza, 93 sono nel ruolo sanitario. Nel 2022 gli assunti sono stati 103, i pensionati 171 e nel 2023 a fronte di 64 assunzioni, i pensionamenti sono stati 28. I medici - ha aggiunto - non ci sono, non rispondono agli avvisi e gli specializzandi non possono stare da soli. Per quanto riguarda la possibilità per i medici di lavorare fino a 72 anni, siamo disponibili ad accogliere richieste".

E sull'organizzazione, ha concluso, "attiveremo nella tenda del Qatar, dove ci sono già gli ambulatori, l'ambulatorio per i codici bianchi e verdi del pronto soccorso, nell'altra tenda attiveremo un punto ascolto per dopo di noi, autismo, down".

