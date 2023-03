Sicurezza: piano per feste pasquali e "ponti" a Monticchio

(ANSA) - POTENZA, 29 MAR - Predisporre un adeguato piano di sicurezza, superando le criticità emerse da una nota dei carabinieri nell'area dei laghi di Monticchio, che insistono sul territorio di Rionero in Vulture (Potenza), all'approssimarsi delle feste di Pasqua e dei prossimi ponti: è stato questo l'oggetto del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato stamani a Potenza dal prefetto Michele Campanaro.

"Attendiamo flussi importanti di turisti - ha detto il sindaco di Rionero, Mario Di Nitto - stiamo provvedendo a predisporre tutto al meglio, nonostante lo stallo amministrativo per alcune sentenze del Tar sull'area del Parco del Vulture.

Stiamo innanzitutto lavorando per agevolare la viabilità nei punti di accesso".

Negli anni passati, le criticità hanno riguardato, le strade di accesso all'area, i parcheggi, i servizi igienici, il commercio abusivo e la carenza di informazioni adeguate. E su questo sarà indirizzato il lavoro dei prossimi giorni.

Le indicazioni del prefetto sono volte ad assicurare "vigilanza e controllo del territorio sui siti sensibili, a maggiore attrattività, specie a Monticchio". "Pianificheremo la vigilanza sulle strade, sui parcheggi abusivi e i controlli degli esercizi commerciali", ha aggiunto Campanaro. (ANSA).