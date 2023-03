Inclusione sociale di giovani, firmata intesa in Basilicata

(ANSA) - POTENZA, 29 MAR - Una rete territoriale per l'inclusione sociale e lavorativa di minori e giovani adulti in carico ai servizi della giustizia minorile e di comunità della Basilicata: è quello che è previsto dall'accordo, firmato stamani a Potenza, tra Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e Basilicata, il Consorzio Mestieri Puglia, l'assessorato regionale al lavoro e Confcooperative Basilicata.

Saranno supportati e sperimentati percorsi di inserimento socio-lavorativo di minori e giovani adulti, presi in carico dai Servizi della Giustizia Minorile e di Comunità in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, attraverso due macro azioni che prevedono, la prima, la realizzazione di tirocini di formazione e lavoro per 200 minori e giovani adulti in carico ai Cgm del Sud Italia, divisi in questo modo: 41 in Calabria, 51 in Puglia e Basilicata, 53 in Sicilia e 55 in Campania; la seconda che prevede l'implementazione e il consolidamento di "reti" di sostegno all'inclusione sociale con il coinvolgimento di enti, servizi, associazioni di categoria, imprese, interessati a stipulare accordi operativi con i Centri per la Giustizia Minorile.

"La politica della Giustizia Minorile - ha evidenziato il direttore del Centro per la Giustizia Minorile della Puglia e della Basilicata, Lidia de Leonardis - ha dimostrato, negli ultimi anni, la necessità di riqualificare i propri modelli di intervento con i giovani dell'area penale, puntando sui bisogni formativi particolari e diversificati per chi è sottoposto a provvedimenti penali".

"L'accordo rappresenta l'opportunità per promuovere concretamente lo sviluppo di politiche sociali e di interventi innovativi d'inclusione socio-lavorativa - ha commentato l'assessore alle attività produttive, Alessandro Galella - per favorire la promozione di pari opportunità di accesso al lavoro dei minori e dei giovani in carico ai aervizi minorili della Giustizia". (ANSA).