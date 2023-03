Acqua: tre milioni per progettare lavori sulla rete idrica

(ANSA) - POTENZA, 29 MAR - Per interventi "sulla rete idrica e fognaria" della Basilicata sono disponibili "tre milioni di euro" del "fondo di rotazione": la cifra è stata resa nota dall'assessore all'ambiente della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, al termine di un incontro con Egrib e Acquedotto Lucano.

Nel sottolineare che "il fondo di rotazione è una scelta politica di grande valore, effettuata con lo scorso bilancio", Latronico ha annunciato che il tavolo "diventerà permanente".

L'assessore ha spiegato che in Basilicata vi sono 183 depuratori e che sono 120 i comuni lucani interessati da interventi del Pnrr e React Ue: "Dobbiamo costruire - ha detto, in una nota diffusa dall'ufficio stampa della giunta regionale - un sistema di gestione dell'acqua. Non possiamo sprecare il 60 per cento della risorsa idrica lucana. Questo per noi è un impegno e un dovere". (ANSA).