Viabilità: intesa per ripristino "Pian del Cerro-Tiera Vaglio"

(ANSA) - POTENZA, 28 MAR - La strada "Pian del Cerro-Tiera di Vaglio", che attraversa i territorio di Cancellare e di Vaglio, in provincia di Potenza, sarà messa in sicurezza e ne sarà mitigato il rischio di dissesto idrogeologico, prima del passaggio dell'arteria dalla Comunità Montana Alto Basento alla Provincia di Potenza.

L'accordo che lo dispone è stato sottoscritto, oggi a Potenza all'assessorato infrastrutture, dall'assessore regionale Donatella Merra, dai sindaci di Cancellara (Potenza), Franco Genzano, e di Vaglio (Potenza), Antonio Senise, e dal commissario della Comunità Montana Alto Basento, Domenico Biscione.

La convenzione firmata avvia l'iter di una cooperazione strategica e operativa tra la Regione e i tre enti coinvolti, che prenderanno atto e approveranno il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'intervento e si impegneranno ad attuare con la Regione la sistemazione e il ripristino della strada.

"Si tratterà - ha commentato Merra - di un intervento importante e risolutorio anche per poter far rientrare la strada in quegli standard minimi indispensabili alla sua futura provincializzazione, dal momento che si tratta di una delle cosiddette "strade di nessuno" ovvero di quelle arterie di proprietà di Enti e Consorzi, spesso in dismissione, che non vengono manutenute e versano in uno stato disastroso che mette a rischio la pubblica incolumità e la sicurezza dei cittadini.

