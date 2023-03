Tirocinio per geometri in decine di Comuni della Basilicata

(ANSA) - POTENZA, 27 MAR - Circa 70 Comuni lucani con meno di cinquemila abitanti potranno utilizzare un geometra per periodi variabili fra quattro e sei mesi: è il risultato di un avviso pubblico presentato oggi, a Potenza, dall'assessore regionale allo sviluppo economico, Alessandro Galella.

L'avviso regionale, che ha una dotazione finanziaria di 400 mila euro, ha avuto l'obiettivo di "dare una risposta concreta ai Comuni lucani più piccoli, che spesso - ha spiegato Galella - si trovano a fare i conti con la carenza in organico di queste professionalità". In base alla dotazione finanziaria prevista, "ciascun professionista riceverà un contributo mensile di mille euro. La formazione e la specializzazione sono strumenti importanti su cui puntiamo per contrastare la disoccupazione e aggredire il problema della mancanza di figure professionali ricercate dagli enti locali. C'è grande carenza di personale nei piccoli Comuni e in molti casi - ha concluso l'assessore - i geometri risultano introvabili". (ANSA).