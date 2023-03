Giornate Fai: caserma carabinieri Potenza apre alle visite

(ANSA) - POTENZA, 25 MAR - La sede del Comando provinciale dei Carabinieri di Potenza - un ex monastero delle Benedettine prima, delle Clarisse poi - ha aperto le sue porte per le visite guidate delle "Giornate Fai 2023".

Alla presenza del comandante della Legione Carabinieri Basilicata, il generale Raffaele Covetti, del prefetto di Potenza, Michele Campanaro, e del sindaco del capoluogo, Mario Guarente, gli studenti della III H del Liceo Scientifico "G.

Galilei" hanno illustrato i frutti di un progetto su "Monastero e Porta San Luca: da luogo di culto a caserma" e fornito agli ospiti le delucidazioni storiche sul luogo che risale al 1253 e su tutte le evoluzioni. Nel chiostro è presente un pozzo, rimasto intatto con le sue due cisterne. A corredo della apertura al pubblico anche una mostra sulle divise storiche dell'Arma.

"E' una giornata bellissima per noi - ha detto il comandate provinciale di Potenza dei Carabinieri, il colonnello Luca D'Amore - e ringrazio il Fai per la passione e l'entusiasmo con il quale hanno portato a termine questo progetto che ci ha dato la possibilità di far conoscere alla comunità un vero e proprio gioiello artistico ed architettonico nel cuore della città".

