Amministrative: Conte (M5S), alleanze a seconda del territorio

(ANSA) - POTENZA, 25 MAR - Ha affrontato diversi temi con i giornalisti il presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, stamani a Matera. "Il coraggio è nell'investire in un percorso negoziale su cui nessuno vuole scommettere. E' qui che chiediamo il coraggio al governo italiano, all'unione europea e a tutti" ha detto sul conflitto in Ucraina. "Non riteniamo - ha continuato - che la soluzione sia continuare a perseguire questa strategia militare fondata sull'escalation con armi sempre più sofisticate. Bisogna coinvolgere tutti i player internazionali, compresa la Cina. Questo non vuol dire che nel piano della Cina vada tutto bene, però una prima premessa per coinvolgere anche loro in questa prospettiva va fatta, parlando con i nostri tradizionali alleati dell'Unione Europea e dell'Alleanza Atlantica". Sulle allenze per le prossime amministrative ha spiegato la strategia del Movimento: "In ogni realtà valutiamo contenuti e programmi per allargare il perimetro a eventuale coalizione. Non lo stabiliamo aprioristicamente. Siamo aperti a tutte le forze che hanno a cuore il territorio - ha aggiunto - a tutte le forze che hanno a cuore lo sviluppo sociale e una crescita economica nel segno dello sviluppo sostenibile con tutela dell'ambiente, preservazione della biodiversità ed economia circolare. Vedremo chi c'è e vedremo di costruire un progetto serio". Infine la questione migranti: "Al momento segnali tangibili e concreti ancora non ce ne sono. Passi avanti sul fronte dell'immigrazione ancora non li abbiamo costatati. Potremmo dirci soddisfatti solo quando si vedranno svolte concrete in Europa. Speriamo da cittadini italiani, con forte vocazione europeista, che possano esserci decisi e risolutivi passi avanti. Adesso c'è grande sensibilità anche da parte dei paesi dell'est per quanto riguarda le rotte che si sono riattivate. Può essere - ha concluso - che in questo momento si creino le condizioni per fare dei progressi sul fronte di una gestione comune europea dei flussi migratori, ma ad ora ancora nulla". (ANSA).