Covid: in una settimana solo 96 nuovi positivi

(ANSA) - POTENZA, 24 MAR - Dal 17 marzo a ieri in Basilicata sono stati individuati solo 96 nuovi positivi, rispetto ai 101 della settimana precedente: il dato è contenuto nel bollettino della task force regionale.

I guariti sono 39 e non sono stati registrati decessi (il loro numero fra i residenti è fermo a quota 982). I positivi residenti in isolamento domiciliare sono 7.995. Negli ospedali di Potenza e Matera sono ricoverate 14 persone, nessuna delle quali è curata in terapia intensiva. (ANSA).