Cinema: 8,5 milioni di ricadute su Matera da "Pins & Needles"

(ANSA) - MATERA, 23 MAR - Ammonta a 8,5 milioni di euro l'ammontare delle ricadute di carattere economico sulla città di Matera, grazie alla produzione statunitense del film comedy "Pins & Needles": lo ha reso noto l'amministrazione comunale a margine di un incontro tra il produttore della casa cinematografica "Legendary", Herbert Gains, e il suo staff con il sindaco Domenico Bennardi e l'assessore al Cinema Tiziana D'Oppido.

Nel corso delle riprese sono state impiegate 316 persone, quasi tutte del posto, con un investimento di 950 mila euro. La produzione, che ha concluso le riprese due mesi fa, sta investendo in questi giorni altri 108 mila euro per le opere di ripristino dei luoghi. Un indotto economico non indifferente per la città, comprensivo anche degli oltre 2,8 milioni di euro per le strutture ricettive, a cui si aggiungerà l'ulteriore ritorno d'immagine quando il film arriverà nelle sale.

"Siamo molto soddisfatti delle ricadute economiche e lavorative - hanno commentato Bennardi e D'Oppido - per la città. Se poi gli investimenti portano, oltre che a ripristini, anche a migliorie funzionali siamo ancora più contenti. Il grande lavoro che l'Amministrazione comunale sta portando avanti nel settore cinematografico - hanno concluso - ha consentito di raggiungere ottimi risultati e continueremo a spingere in tal senso. Sono in corso le riprese della terza stagione di Imma Tataranni e nuove produzioni cinematografiche italiane e straniere sono in procinto di arrivare, per la crescita economica e occupazionale della città". (ANSA).