Colpito da un animale, muore medico sociale del Picerno calcio

(ANSA) - POTENZA, 22 MAR - Il medico sociale della squadra di calcio del Picerno (Lega Pro, girone C), Lorenzo Puccillo, di 70 anni, è stato trovato privo di vita, questa mattina, a Pescopagano (Potenza) in un terreno di sua proprietà.

Stando alle prime ricostruzioni operate dai carabinieri e alle prime ispezioni sul cadavere, Puccillo potrebbe essere stato colpito violentemente da un grosso animale - probabilmente una mucca. Il cadavere è stato trasferito presso l'ospedale di Pescopagano, dove sarà effettuata l'autopsia per stabilire l'esatta causa del decesso.

"Professionista esemplare e uomo spogliatoio, Pucillo ha ricoperto il ruolo di responsabile sanitario della società dalla stagione 2020/2021, distinguendosi sempre per l'etica del lavoro e un'unica e ammirevole cifra umana", ha scritto il Picerno nel messaggio di vicinanza alla famiglia. (ANSA).