In 18 comuni lucani l'intervento della Regione su perdite acqua

(ANSA) - POTENZA, 20 MAR - Sarà applicata in 18 Comuni, tra quelli gestiti da Acquedotto Lucano, la nuova strategia di contrasto alle perdite idriche messa in campo dalla Regione Basilicata e presentata oggi a Stigliano (Matera) dall'assessore all'ambiente, Cosimo Latronico, dal governatore Vito Bardi e dall'amministratore unico di Al, Alfonso Andretta.

Si tratta di Potenza e Barile, Calvello, Corleto Perticara, Marsicovetere, Maschito, Melfi, Paterno, Rionero in Vulture, Tito e Viggiano, nella sua provincia; e di Matera, Ferradina, Grassano, Pisticci, Pomarico e, appunto, Stigliano nel Materano, dove si mira a introdurre "un mix di azioni che prevedono l'installazione di valvole e di strumenti smart per misurare portate, pressioni, livelli d'acqua, la prelocalizzazione delle perdite con radar e satelliti, la manutenzione straordinaria e la sostituzione di alcuni tratti della rete", come ha spiegato Latronico, durante la presentazione dell'iniziativa valida per Stigliano che rientra nel React-Eu, il pacchetto di assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa.

"La risorsa idrica è la più importante che abbiamo in Basilicata - ha commentato Bardi - e dobbiamo contrastare le perdite che sono arrivate al 62 per cento. Con il ReactEu abbiamo le risorse per poter invertire la rotta per valorizzare la risorsa, sprecare sempre meno e conseguentemente meno energia e poi poter procedere con un intervento sulle bollette dei lucani". (ANSA).