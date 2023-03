Turismo: Borsa mediterranea di Napoli, Matera in vetrina

(ANSA) - MATERA, 18 MAR - E' stato giudicato "notevole" l'interesse registrato per l'offerta turistica presentata dalla città di Matera alla XXVI Borsa mediterranea del turismo di Napoli: lo hanno riferito il sindaco, Domenico Bennardi, e l'assessore comunale alla cultura Tiziana D'Oppido.

''Matera continua a voler volare alto nel turismo, e gli ultimi dati diffusi dall'Azienda di promozione turistica della Basilicata lo confermano", ha detto il sindaco citando le potenzialità del portale turistico cittadino, con le attrattive dei rioni Sassi e di eventi come la Festa del 2 Luglio e quelli per il ponte pasquale con la rappresentazione, tra gli altri, del presepe vivente di Natale.

"Matera rappresenta un trend costante e in crescita, che conferma le nostre enormi potenzialità da valorizzare.

L'Amministrazione comunale ha concluso - lo sta facendo con importanti investimenti e con tutte le proprie risorse umane, anche e soprattutto partecipando a questi eventi nazionali ed internazionali, nel quadro organico dell'intera Basilicata''.

Tanti visitatori si sono soffermati nello stand e, in particolare, su un divanetto per fare una foto con lo sfondo del maxi schermo, con lo scenario dei Sassi. (ANSA).