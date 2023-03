Pd: Giovanni Lettieri nuovo segretario dem della Basilicata

(ANSA) - POTENZA, 18 MAR - Giovanni Lettieri, sindaco di Picerno (Potenza), è il nuovo segretario regionale del Partito Democratico: è stato eletto all'unanimità durante l'assemblea dei democratici in corso di svolgimento a Potenza. Lettieri era candidato unico del partito e succede al commissario Enzo Amendola, nominato a dicembre per colmare il vuoto creatosi dopo la sfiducia del partito all'ex segretario Raffaele La Regina.

L'assemblea ha votato come presidente Carlo Rutigliano di Articolo Uno. "La consapevolezza di dover essere compatti e di trovare quei valori dell'unità è fondamentale per scrivere questo nuovo progetto per la Basilicata": sono state le prime parole di Lettieri che ha rimarcato come "il messaggio di unione lanciato dal segretario nazionale Elly Schlein ci lascia ben sperare". "Mutuando questo sistema con le forze progressiste e rinsaldando il rapporto con i corpi intermedi delle comunità, sono sicuro che si potrà ripartire", ha aggiunto spiegando che "a breve ci sarà una grande conferenza programmatica in una fase di ascolto dei cittadini, dei corpi intermedi e delle istituzioni, dei circoli del Pd, ma anche di tutte le altre forze democratiche progressiste e riformiste della Basilicata".

"Siamo apertissimi - ha concluso - a riallacciare i rapporti con tutte le forze riformiste e progressiste della regione che hanno il diritto di ritrovare le ragioni dell'unità". (ANSA).