Incidenti lavoro: un ferito nelle campagne di Rotondella

(ANSA) - MATERA, 17 MAR - Un uomo di 50 anni di Rotondella (Matera) è rimasto ferito a seguito di un incidente sul lavoro, avvenuto stamani alle 9.00 in contrada Caramola di Rotondella.

L'uomo, che è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale San Carlo di Potenza, stava effettuando lavori in un terreno di sua proprietà a bordo di un piccolo trattore, che si è ribaltato, per fortuna, facendolo fuoriuscire dall'abitacolo.

Ancora da accertare la dinamica precisa dell'incidente.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco di Policoro (Matera), i carabinieri, il personale del 118 e dell'Ispettorato del lavoro. (ANSA).