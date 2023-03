Stellantis: rinnovo contratto soddisfa i lavoratori di Melfi

(ANSA) - POTENZA, 16 MAR - Hanno espresso "apprezzamento per gli sforzi fatti nella trattativa" i lavoratori dello stabilimento Stellantis di Melfi (Pptenza) a cui, in una serie di assemblee, è stato illustrato l'accordo di rinnovo del contratto collettivo: lo hanno comunicato, in una nota congiunta, i sindacati Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Aqc.

"E' stato apprezzato - hanno scritto - il raggiungimento di obiettivi importanti a partire da un aumento salariale consistente che in due anni porterà 4500 euro circa nelle buste paga". Le sigle sindacali hanno poi spostato l'obiettivo sul lavoro futuro, orientato a "mettere al centro la giusta transizione per lo stabilimento di Melfi", oltre a "incalzare istituzioni e Stellantis ad ampliare il piano industriale del 2021 perché è evidente che le quattro vetture già assegnate non bastano a saturare lo stabilimento di Melfi".

"La Regione Basilicata - concludono - deve concretizzare le interlocuzioni in essere con Stellantis per rendere Melfi leader in Italia della transizione energetica, e che lo stabilimento di Melfi ritorni ad essere anche uno stabilimento che vede il suo ambiente di lavoro fiore all'occhiello in termini di vivibilità". (ANSA).