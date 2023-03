Sicurezza: progetto educazione stradale per 800 alunni potentini

(ANSA) - POTENZA, 16 MAR - "Non ci sono stati per fortuna morti sulle strade della provincia, dall'inizio dell'anno, ma il dato degli incidenti con feriti resta ancora molto alto": lo ha detto oggi, a Potenza, il prefetto Michele Campanaro a margine della riunione dell'Osservatorio sulla sicurezza stradale.

E' stata questa l'occasione per presentare la campagna informativa sull'educazione stradale che inizierà nel mese di aprile e per approfondire il tema della riduzione dei rischi per la presenza di tanti cantieri.

"Non solo controlli, ma anche educazione sul vivere la strada attraverso il rispetto delle regole. al nostro progetto di informazione e formazione aderiranno 20 istituti scolastici di secondo grado, con il coinvolgimento di circa 800 alunni. Per noi è fondamentale educare i ragazzi di questa fascia d'età, specie coloro i quali si apprestano a prendere la patente".

Per affrontare il tema della presenza dei cantieri sulle strade, all'incontro è intervenuto anche il direttore generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali ed autostradali dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali, Emanuele Renzi.

"I gestori della grande viabilità - ha concluso - hanno un onere che è quello della programmazione della manutenzione con interventi anche complessi e che riguardano principalmente la sicurezza per la viabilità. Ed è opportuno parlare di quelli sulle strade della nostra provincia, sulla Ss 407 Basentana, sul raccordo autostradale e sulla strada per Melfi, che sono ancora troppi e richiedono il rispetto di maggiori condizioni di sicurezza".

Il direttore generale di Ansfisa ha relazionato in maniera più strettamente tecnica su quelle che sono le linee guida per uniformare i processi di controllo e manutenzione delle strade e autostrade soggette a lavori, per promuovere e migliorare la sicurezza del sistema delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali con sistemi innovativi e integrati.

(ANSA).