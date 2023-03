Lavoro: in Basilicata 2.610 assunzioni, una su quattro è stabile

(ANSA) - POTENZA, 16 MAR - Saranno 2.610 in Basilicata, 350 in meno rispetto al 2022, le assunzioni previste al Sud nel mese di marzo, principalmente nel settore dei servizi: è quanto è emerso dal nuovo bollettino mensile di Excelsior Informa, redatto da Anpal (Agenzia Nazionale per le politiche Attive del Lavoro) e dalle Camere di commercio su indicazioni delle imprese.

Una su quattro tra le nuove assunzioni sarà stabile, con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, e per il 77 per cento si concentrerà nelle imprese con meno di 50 dipendenti. Le tre figure professionali più richieste, che coprono il 62 per cento delle assunzioni sono gli operai specializzati, i conduttori impianti e professioni commerciali e dei servizi.

I servizi assorbiranno il 58 per cento delle nuove assunzioni, mentre il 13 per cento sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici mentre il 24 per cento riguarderà giovani con meno di 30 anni. Per una quota del 70 per cento è richiesta esperienza, mentre le imprese, per una percentuale di 40 su 100 casi, prevedono di avere difficoltà nel rinvenire i profili ricercati. (ANSA).