A Potenza venerdì 17/3 quattro parrocchie unite in marcia pace

POTENZA, 16 MAR - Si terrà venerdì 17 marzo, con il raduno previsto alle ore 17,30 sul sagrato della Chiesa S. Anna e Giocacchino di Potenza, la "Marcia della pace per le guerre dimenticate": le motivazioni sono state illustrate alla stampa, stamani a Potenza.

Il corteo sarà preceduto da una particolare croce, realizzata con alcune assi del relitto dello scafo, affondato a Cutro (Crotone) lo scorso 26 febbraio, e recuperate nei giorni scorsi da un membro dell'organizzazione.

Sarà la seconda edizione dell'iniziativa che ha un caratteristica nuova rispetto al passato: si sono unite quattro parrocchie dell'area a sud del capoluogo lucano, appunto quella di S. Anna e Gioacchino, Santa Croce, S. Pietro e Paolo, San Giuseppe. E il percorso, che si snoderà tra le strade cittadine per 1,7 km, terminerà proprio in quest'ultima parrocchia.

Il coinvolgimento di quattro aree della città ha consentito di ricevere adesioni da più parti: per la prima volta sono 25 tra associazioni religiose e laiche, compresa la parrocchia ortodossa Santa Teodora, le suore Discepole di Gesù Eucaristico, il liceo classico Quinto Orazio Flacco e gli istituti scolastici "Giacomo Leopardi" e "Torraca-Bonaventura", associazioni del volontariato e una sportiva, la Lykos, e il movimento cattolico internazionale per la pace "Pax Christi" a schierarsi al fianco degli organizzatori, nel comune sentire di "smuovere coscienze sulle troppe guerre dimenticate".

Don Franco Corbo, parroco di S. Anna e Gioacchino, ha sintetizzato le motivazioni della marcia: "Sono 25 le guerre che citiamo in questa marcia che ha l'intento di informare quali sono le logiche della geopolitica attuale che ci nascoste o comunicate con notizie false per la logica che non se ne deve parlare. Vogliamo coinvolgere soprattutto le famiglie affinché i figli siano educati alla cultura della pace e contro le guerre".

