Sicurezza: nel Lagonegrese intesa per controllo di vicinato

(ANSA) - POTENZA, 15 MAR - Dieci comuni del Lagonegrese hanno firmato oggi, a Lauria (Potenza), un "protocollo sul controllo di vicinato" - valido tre anni - durante una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto di Potenza, Michele Campanaro.

Il prefetto ha definito il documento "un importante strumento applicativo delle strategie di sicurezza urbana". Secondo i dati diffusi dalla prefettura, i dati sulla delittuosità nei dieci comuni dell'area sud-ovest della provincia, "alla fine del 2022, evidenziando un trend in flessione dei reati in generale (meno 25,4 per cento) e di quelli predatori in particolare (meno 21,55 per cento). Nei primi due mesi del 2023, invece, è stato registrato "un sensibile aumento del numero dei furti in abitazione (28 in tutta l'area rispetto ai 12 dello stesso periodo del 2019), fenomeno da attribuire al cosiddetto 'pendolarismo criminale'" che affligge un territorio "chiuso tra Calabria e Campania". Campanaro ha assicurato "una pronta intensificazione dei controlli da parte delle forze dell'ordine, in particolare nelle fasce orarie serale e notturna". (ANSA).