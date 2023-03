Salute: in Basilicata un fondo per cura disturbi alimentari

(ANSA) - POTENZA, 15 MAR - Sfruttare un fondo nazionale da 230 mila euro, attraverso una serie di iniziative su tutto il territorio regionale per mettersi a disposizione delle strutture sanitarie che curano i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione: è questo il senso delle azioni di programmazione regionale presentate oggi, a Potenza, dall'assessore regionale alla salute, Francesco Fanelli, in occasione della Giornata del Fiocchetto Lilla dedicata alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema.

"I numeri sono purtroppo in aumento - ha spiegato - e i disturbi colpiscono prevalentemente le donne. Si è abbassata l'età di esordio per cui diventa fondamentale agire con una serie di iniziative con un fondo nazionale che prevede una programmazione biennale e il contributo delle aziende sanitarie e dell'Aor San Carlo".

Nel dettaglio, saranno previsti ambulatori di primo livello, una rete regionale integrata, una campagna di prevenzione e di informazione nelle scuole, nei centri sportivi e sui luoghi di lavoro, oltre a dare un adeguato spazio alla formazione.

"Attività che prevederanno il coinvolgimento delle associazioni - ha aggiunto Fanelli - in un percorso di prevenzione e terapeutico per contrastare disturbi patologici complessi, particolarmente diffusi tra gli adolescenti e nei giovani adulti e che influiscono negativamente sia sullo sviluppo corporeo che su quello psicologico. (ANSA).